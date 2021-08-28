Інгулець – Маріуполь

Остання зустріч між Інгульцем і Маріуполем завершилась фантастичною перестрілкою, у якій азовці відсвяткували перемогу з рахунком 4:3. Тоді хет-трик оформив Бондаренко, якого зараз немає у команді – як і значної частини інших лідерів попереднього сезону. Нині Остапу Маркевичу доводиться працювати з розбалансованим складом, приймаючи під своє крилу необстріляну молодь 2003 року народження й роздаючи найкращих гравців конкурентам або Шахтарю. Як наслідок, середній вік колективу опустився до 19,5 років.

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Серія травм ще й оголила центральну лінію Маріуполя, тож немає нічого дивного у катастрофічному початку сезону. Азовці програли чотири останніх матчі й розписали нічию зі Львовом, досі не відчувши смаку перемог в УПЛ. Навіть Чорноморець перемагав їх, причому на виїзді. Остап Маркевич опинився на межі відставки, хоча після попереднього поєдинку спеціалісту хочеться надати шанс – граючи проти Зорі, його підопічні ледь не закамбечили з 0:3. Маріуполь зазнав поразки з рахунком 3:4, довівши одночасно і слабкість своєї системи оборони, і силу в атакувальній роботі.

Інгулець теж завалив початок сезону, програвши у трьох стартових турах, але команді відверто не пощастило з календарем – петровці зустрілися з Шахтарем, Зорею та Десною. Втім, у кожному з цих матчів колектив виглядав гідно (навіть при розгромі 1:5 від луганців), а в поєдинку проти Динамо минулого тижня "козаки" несподівано вирвали нічию. Заслужену нічию! Після цього підопічні Сергія Лавриненка закріпили успіх, здобувши надзвичайно впевнену перемогу над Львовом.

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Зараз у Інгульця намалювалася прекрасна можливість здобути другу поспіль звитягу, адже суперник перебуває у невиразній формі. Щонайголовніше, у петровців не помітно якихось серйозних ігрових мінусів, які могли б завадити набору трьох очок з Маріуполем. Єдине занепокоєння викликає щільність календаря команди, та і емоцій у попередніх матчах було витрачено багато. Для клубів рангу Інгульця це дійсно може бути проблемою.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Лупашко – Чех, Очеретько, Меліченко (усі – під питанням)

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Маріуполь

Інгулець: Шуст – Полегенько, Ковальов, Бен Салем, Опанасенко – Шишка, Бартуловіч – Козак, Запорожець, Шарай – Сітало

Маріуполь: Кудрик – Стасюк, Мампасі, Микицей, Драмбаев – Петерман, Шостак – Кащук, Мишньов, Микитишин – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Інгулець – фаворит. У Сергій Лавриненка зіграний і зрілий склад, який здатний відбирати очки у Динамо, вести гідний матч з Шахтарем і виносити міцний Львів, а от у Маріуполя занадто багато проблем. Середня лінія азовців продовжує потерпати від кадрових втрат, оборона працює дуже слабко, і тільки до атаки питань небагато – команда вміє забивати усім.

На один гол гості точно можуть претендувати, але навіть зачепитись за нічию нинішньому Маріуполю буде важко. Сьогодні варто ставити на перемогу Інгульця.

Металіст 1925 – СК Дніпро-1

Колись Металіст 1925 і СК Дніпро-1 розривали Другу лігу, однак на рівні Першої харків'яни зависли на кілька років. Дніпровці за цей час встигли вийти в УПЛ, отримати купу досвіду й сформувати потужний колектив, який зараз цілком здатний вести боротьбу за бронзові медалі. Щоправда, їх вішають на "спортклубівців" ледь не з моменту дебюту в еліті, однак навіть зараз вони далекі від цієї нагороди – в стартових п'яти турах підопічні Ігора Йовічевіча здобули всього три перемоги над явними аутсайдерами, програвши Десні й розписавши важку нічию з Ворсклою.

"Жовто-чорним" серйозно бракує стабільності як у конкретних матчах, так і в турнірному плані. Причому мова не лише про гру, а й про психологію – дніпровці схильні до несподіваних істерик з подальшими вилученнями, та в цілому команда звикла грати на емоціях. Якби цих проблем них не було, то СК Дніпро-1 вже йшов би в топ-3 УПЛ – колектив на старті сезону створив більше моментів, ніж Шахтар (11,18 xG проти 10,71), маючи кращу різницю між очікуваними забитими та пропущеними голами (7,83 проти 7,59). СК атакує багато і забиває красиво, але лишень із Рухом ця краса розтягнулася на два тайми.

Металіст 1925 дебютував в УПЛ лишень у цьому сезоні, одразу ж перегравши Рух. Після цього були гідні поразки від Колоса й Шахтаря, а Чорноморець команда перемогла з рахунком 3:2 (забивши двічі за хвилину). Футбол харків'ян у перших турах не був стабільним і мав значну частину недоліків (особливо в обороні), але загалом підопічні Валерія Кривенцова справили позитивне враження. "Жовто-сині" вийшли в еліту, щоб тішити вболівальників агресивним атакувальним стилем з хорошими комбінаціями.

Втім, у останній зустрічі вся ця романтика розбилася об жорстоку реальність УПЛ. Ворскла під полтавським дощем впевнено переграла Металіст 1925, створивши 2-3 явних моменти і забивши з них двічі – гості ж за весь матч змогли лишень заробити пенальті, та й той запороли. "Жовто-сині" виглядали безпомічно. Такий футбол розчарував фанатів, тож сьогодні харків'яни будуть заведеними й злими. Хоча навіть для нічиї з СК цього може бути замало.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Піхальонок (СК Дніпро-1)

Травмовані: Пономар, Жичиков (Металіст 1925)

Орієнтовний склад на матч Металіст 1925 – СК Дніпро-1

Металіст 1925: Сидоренко – Єрмаков, Ткачук, Шершень, Западня – Криськів, Габелок, Батюшин – Протасов, Фабінью, Дмитренко

СК Дніпро-1: Паст – Кравченко, Сваток, Адамюк, Дубінчак – Джурасек, Ігнатенко – Назаренко, Когут, Чуже – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

СК Дніпро-1 на порядок сильніший за Металіст 1925. У "спортклубівців" більше досвіду, у них дуже сильний склад і злагоджений прогресивний футбол – харків'яни, при всіх чеснотах свого стилю, сильно поступаються дніпровцям у тактичній організації. Прямо зараз же підопічні Ігора Йовічевіча ще й демонструють надзвичайно високі статистичні показники.

"Жовто-чоним" бракує стабільності, тож на один гол шанси у Металіста 1925 будуть – втім, навряд чи гості дозволять більше. СК Дніпро-1 занадто сильний для харків'ян, тож варто поставити на звитягу "спортклубівців".

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