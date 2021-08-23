"Весь наш ресурс – молодые ребята. У них есть талант, но их данные сейчас не позволяют бороться на таком уровне. У Зари два равноценных состава, и я им желаю пройти Рапид. Это возможно. У Зари команда выше уровнем.

Голы с дальней дистанции и парад детских ошибок в видеообзоре матча Мариуполь – Заря – 3:4

Мы верили в камбэк, но не нужно допускать такое. Конечно, я знаю, что нужно делать. Нужно усиления, и усиления хорошее в виде 3-4 футболистов", – сказал Маркевич в комментарии "Футбол 1".

Напомним, в матче 5-го тура Мариуполь уступил Заре со счетом 3:4 и, потерпев четвертое поражение подряд, занимает в турнирной таблице УПЛ предпоследнюю строчку.

Заря удержала тяжёлую победу над Мариуполем в феерической перестрелке с семью голами – азовцы едва не отыгрались с 1:4