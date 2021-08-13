Ингулец должен был 18 августа принят Динамо в Кропивницком в рамках 4-го тура УПЛ, но стороны договорились изменить место проведения. Игра пройдет в Киеве, а уже во втором круге киевляне "откроют" новый стадион Ингульца.

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"Мы обратились с такой просьбой к Динамо. Потому что мы хотим и все для этого делаем, чтобы первый матч на новом стадионе в Петрово прошел с хорошей командой – с Динамо", – цитирует Поворознюка Tribuna.com.

К слову, первый официальный матч Ингульца в 2022 году запланирован на 26 февраля, это должен был быть выездной матч с Динамо. Очевидно, именно тогда клуб из Петрово планирует официально ввести в эксплуатацию свой новый домашний стадион.

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