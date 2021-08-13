Інгулець мав 18 серпня прийняти Динамо у Кропивницькому в рамках 4-го туру УПЛ, але сторони домовилися змінити місце проведення. Гра пройде в Києві, а вже у другому колі кияни "відкриють" новий стадіон Інгульця.

Інгулець – Динамо: матч УПЛ перенесений до Києва

"Ми звернулися з таким проханням до Динамо. Тому що ми хочемо і все для цього робимо, щоб перший матч на новому стадіоні в Петровому пройшов з хорошою командою – з Динамо", – цитує Поворознюка Tribuna.com.

До слова, перший офіційний матч Інгульця у 2022 році заплановано на 26 лютого, це повинен був бути виїзний матч з Динамо. Очевидно, саме тоді клуб із Петрового планує офіційно ввести у експлуатацію свій новий домашній стадіон.

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