Киевское Динамо в первом круге Премьер-лиги проведет на одно домашнее противостояние больше.

Ингулец 18 августа встретится с "бело-синими" в 4-м туре УПЛ. Матч из Петрового перенесен в Киев на стадион Динамо имени Валерия Лобановского, говорится на официальном сайте организации.

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Ингулец сам попросил перенести домашнюю встречу в столицу Украины, ведь хочет провести поединок второго круга уже на новом стадионе, который заканчивают строить. Номинальным хозяином в матче 4-го тура останется команда Лавриненко.

К слову, киевляне после трех туров имеют 6 очков и игру в запасе, Ингулец пока не набрал ни одного зачетного балла.

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