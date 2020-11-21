"Вийшла дуже складна, бойова гра, ми здобули трудову перемогу. Грали проти дуже складного суперника, який діяв агресивно, і добре себе показував в єдиноборствах. Плюс вони робили багато довгих, вертикальних передач. Повторюся, для нас гра вийшла непростою, але ми заслужено перемогли.

Інгулець – Динамо – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Звичайно, ця перемога психологічно і морально дуже важлива для хорошого емоційного тону в команді. Це дуже важливі три очки для нас. Але ми будемо грати проти іншого суперника, який набагато технічніший і індивідуально сильніший. Тож це різні ігри. Чи є завдання здобути чемпіонство? Завдання – вигравати кожен матч і здобувати очки", – наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, кияни знекровленим складом впевнено переграли Інгулець на виїзді (2:0) та залишились лідерами турнірної таблиці.

Динамо впевнено перемогло Інгулець знекровленим складом – сенсаційний герой і 2 скасовані голи