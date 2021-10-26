Парижский клуб после матча 11-го тура Лиги 1 против Марселя (1:1) получил как положительные, так и негативные новости от медицинского штаба.

Марко Верратти травмировал левое бедро и пропустит около четырех недель, сообщает пресс-служба клуба.

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Есть опасения и по поводу Килиана Мбаппе. У звезды была обнаружена вирусная инфекция, а детали станут известны в течение 48 часов. Серхио Рамос может вернуться к тренировкам в общей группе уже на следующей неделе. Леандро Паредес выйти на футбольное поле получит шанс уже после ноябрьского перерыва на матчи сборных.

После 11 туров Лиги 1 парижане имеют в своем активе 28 зачетных баллов и возглавляют турнирную таблицу. Также ПСЖ является лидером в группе Лиги чемпионов.

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