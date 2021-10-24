ПСЖ и Марсель так и не смогли выявить сильнейшего в центральном матче 11-го тура чемпионата Франции (0:0). Читайте отчет о встрече Марсель – ПСЖ на Футбол 24.

Чемпионат Франции 2021/22, 11-й тур

Марсель – ПСЖ – 0:0

Удаление: Хакимі, 57 (ПСЖ)

Еще до стартового свистка фанаты Марселя организовали огненный перформанс – такая картина должна была запугать парижских звезд и мотивировать свою команду на победу. Впрочем, ПСЖ на правах фаворита захватил инициативу, больше контролируя мяч.

Уже на 14 минуте парижане должны были выходить вперед, когда прострел Неймара в собственные ворота срезал Луан Перес. Но арбитр увидел офсайд у звезды ПСЖ в момент передачи от Ди Марии. Марсель ответил тем же – Лирола заскочил в положение вне игры перед тем, как отдал ассист на Милика.

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До перерыва игра больше запомнилась не опасными моментами у ворот обеих команд, а бешеным поведением фанатов. Особенно доставалось Неймару и Месси во время розыгрыша угловых – арбитр останавливал игру, поскольку болельщики швыряли бутылки с водой и прочий мусор. Не спасала даже сетка, которую переносили работники стадиона.

На старте второго тайма Марсель получил численное преимущество. Ундер выбегал лицом к лицу с Навасом, однако упал после контакта с Хакими. После просмотра VAR арбитр удалил защитника ПСЖ, что позволило провансальцам взять игру под контроль. Мог забить Ронжье, но опорник головой пробил мимо дальней штанги после навеса Пайета.

ПСЖ имел шанс вырвать победу в конце встречи, когда Мбаппе выбежал один на один с вратарем после передачи Месси. Впрочем, героем эпизода стал Салиба, который в бешеном подкате выбил мяч из-под ног Килиана. Концовка встречи была полностью под контролем Марселя, который продолжал наседать на ворота Наваса, но встреча так и завершилась без голов.

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