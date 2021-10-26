Паризький клуб після матчу 11-го туру Ліги 1 проти Марселя (1:1) отримав як позитивні, так і негативні новини від медичного штабу.

Марко Верратті травмував ліве стегно та пропустить близько чотирьох тижнів, повідомляє прес-служба клубу.

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Є побоювання і щодо Кіліана Мбаппе. У зірки виявили вірусну інфекцію, а деталі стануть відомі протягом 48 годин. Натомість Серхіо Рамос може повернутись до тренувань у загальній групі вже наступного тижня. Леандро Паредес вийти на футбольне поле матиме шанс вже після листопадової перерви на матчі збірних.

Після 11 турів Ліги 1 парижани мають у своєму активі 28 залікових балів та очолюють турнірну таблицю. Також ПСЖ є лідером у групі А Ліги чемпіонів.

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