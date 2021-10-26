"Дембеле лучше Мбаппе. Посмотрите на него, я бы очень хотел так обыгрывать соперников", – цитирует Гнабри Marca.

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Такое мнение стало резонансным, ведь пока Мбаппе почти ежемесячно обновляет новые рекорды, Усман не покидает лазарета каталонцев. Напомним, летом 2017 года Барселона заплатила за Дембеле 135 млн евро.

В нынешнем сезоне нападающий "блаугранас" еще не выходил на поле. Для сравнения, Мбаппе за 11 матчей Лиги 1 отличился 5-ю голами и 4-мя ассистами.

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