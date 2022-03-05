"Дорогий президенте, хочу висловити свої найщиріші та сердечні співчуття у зв'язку з трагічною загибеллю футболістів Віталія Сапила та Дмитра Мартиненка.

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Не вистачає слів, щоб описати наш сум щодо цих втрат. Віталій Сапило, гравець ФК Карпати (Львів), Дмитро Мартиненко, гравець ФК Гостомель, не будуть забуті, усім нам їх дуже бракуватиме.

Від імені міжнародної футбольної спільноти хочу висловити найглибші співчуття Українській асоціації футболу, ФК Карпати (Львів), ФК Гостомель і сім’ям Віталія Сапила та Дмитра Мартиненка, їхнім партнерам, друзям та близьким. Наші думки – з усіма вами. Ми сподіваємося, що певною мірою наші слова підтримки зможуть принести хоч трохи миру та спокою в цей сумний час. Щиро ваш, Джанні Інфантіно", – цитує звернення президента ФІФА офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, Сапило був командиром танкового взводу, знешкодив три десятки одиниць техніки ворога і загинув внаслідок авіаудару. Мартиненка не стало після вибуху російської бомби, яка влучила у його будинок.

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