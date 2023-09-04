Самый "хрустальный" игрок в составе Интера не сможет сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.

Полузащитник Стефано Сенси не был заявлен Интером на участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом информирует Gazzetta dello Sport. Его место в списке 23 игроков занял новичок Дэви Классен.

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После закрытия зимнего трансферного рынка в январе Интер сможет внести в заявку три изменения, и, возможно, Сенси сможет найти для себя место в заявке. Однако сейчас это не актуально.

В то время как большинство участников Лиги чемпионов могут заявить на групповой этап 25 игроков, Интеру позволено заявить только 23 – год назад миланский клуб не вписался в рамки правил финансового фэйр-плей.

Напомним, что Сенси считается самым "хрустальным" игроком в составе нерадзурри. По причине постоянных травм в прошлом сезоне миланский клуб решил отдать его в аренду в Монцу.

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