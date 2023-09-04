Індзагі визначив "зайвого" гравця в заявці Інтера на Лігу чемпіонів – йому довелося поступитися місцем новачку
Найбільш "кришталевий" гравець у складі Інтера не зможе зіграти в груповому етапі Ліги чемпіонів.
Півзахисник Стефано Сенсі не був заявлений Інтером на участь у груповому етапі Ліги чемпіонів. Про це інформує Gazzetta dello Sport. Його місце в списку 23 гравців зайняв новачок Деві Классен.
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Після закриття зимового трансферного ринку в січні Інтер зможе внести в заявку три зміни, і, можливо, Сенсі зможе знайти для себе місце в заявці. Однак наразі це не актуально.
Тоді як більшість учасників Ліги чемпіонів можуть заявити на груповий етап 25 гравців, Інтеру дозволено заявити тільки 23 – рік тому міланський клуб не вписався в рамки правил фінансового фейр-плей.
Нагадаємо, що Сенсі вважається найбільш "кришталевим" гравцем у складі нерадзуррі. Через постійні травми в минулому сезоні міланський клуб вирішив віддати його в оренду в Монцу.
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