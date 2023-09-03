В поединке 3-го тура Серии А Фиорентина уступила Интеру (0:4). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Интер после двух стартовых побед стремился развить успех и в матче с Фиорентиной. Подопечные Винченцо Итальяно после разгрома над Дженоа растеряли преимущество в поединке с Лечче, выигрывая 2:2. Досадная ничья перед собственными болельщиками заставляла "фиалок" реабилитироваться в матче с бронзовым призером (и второй по результативности командой прошлого сезона).

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Интер с первых минут бросился атаковать ворота гостей: Кристенсен качественно справился с ударом Димарко, а затем среагировал на выстрел Тюрама. Гости понемногу успокоили пыл соперника, оттеснив игру ближе к центру поля (до 20 минуты команды выполнили на двоих лишь три удара в створ ворот). Однако в середине тайма Димарко совершил проход по левому флангу и вырезал во вратарскую – защитник не успел перехватить и Тюрам головой замкнул в сетку, забив свой дебютный гол в Серии А.

Вскоре хозяева убежали в стремительную контратаку 3 в 2, Тюрам пяткой классно сбрасывал в центр штрафной, но успели подоспеть защитники и не позволили завершить эпизод. В концовке тайма Чалханоглу нанес сумасшедший удар со штрафного, но снова идеально сыграл кипер молодежной сборной Дании.

После перерыва Тюрам ассистировал Лаутаро Мартинесу, а через 5 минут заработал пенальти за фол Кристенсена, который реализовал Чалханоглу. Впоследствии Тюрам должен был забивать второй раз, но не попал в дальний угол. Через мгновение уже Зоммер дважды подряд спас ворота Интера после опасных ударов соперника.

В середине тайма Мартинес роскошным касанием переправил мяч в сетку, оформив дубль. Интересно, что в последний раз Интер добывал три сухие победы подряд на старте сезона еще в далеком 1966 году.

Благодаря максимальным показателям подопечные Симоне Индзаги поднялись на первую строчку турнирной таблицы Серии А, Фиорентина стала восьмой.

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