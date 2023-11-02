Главный тренер ПСЖ Луис Энрике оценил вероятность того, что Килиан Мбаппе в будущем выиграет самую ценную награду в футболе.

"Конечно, для того, чтобы выиграть "Золотой мяч", в дополнение к индивидуальным выступлениям, которые у Килиана на максимальном уровне, нужно выигрывать трофеи на уровнях клубов и сборных.

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Мы в ПСЖ стараемся выиграть как можно больше, но очевидно, что игрок уровня Килиана должен также преуспевать в национальной команде. И я уверен, что он выиграет много "Золотых мячей". Я в этом не сомневаюсь", – цитирует наставника парижан RMC Sport.

Напомним, что Лионель Месси завоевал "Золотой мяч" по итогам сезона 2022/23. Килиан Мбаппе в голосовании занял третье место. Француз впервые попал в топ-3.

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