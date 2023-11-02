Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке оцінив ймовірність того, що Кіліан Мбаппе в майбутньому виграє найціннішу нагороду у футболі.

"Звичайно, для того, щоб виграти "Золотий м'яч", на додаток до індивідуальних виступів, які у Кіліана на максимальному рівні, потрібно вигравати трофеї на рівнях клубів та збірних.

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Ми в ПСЖ намагаємося виграти якнайбільше, але очевидно, що гравець рівня Кіліана повинен також досягати успіху в національній команді. І я впевнений, що він виграє багато "Золотих м'ячів". Я в цьому не сумніваюсь", – цитує наставника парижан RMC Sport.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі здобув "Золотий м'яч" за підсумками сезону 2022/23. Кіліан Мбаппе в голосуванні посів третє місце. Француз вперше потрапив до топ-3.

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