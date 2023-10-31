Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался по поводу выигрыша Лионеля Месси.

В понедельник, 30 октября, в Париже прошла церемония награждения "Золотого мяча". Лионель Месси признана лучшим игроком мира. Килиан Мбаппе, с которым аргентинец играл в ПСЖ, в своих соцсетях поздравил бывшего партнера.

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"Поздравляю Лео с наградой. Ты это заслужил", – написал француз в инстаграммы.

Напомним, что Месси выиграл свой восьмой "Золотой мяч", что является рекордом за всю историю награды. Килиан Мбаппе в голосовании занял третье место, уступив нападающему Манчестер Сити Эрлингу Холанду.

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