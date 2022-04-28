Американский предприниматель Илон Маск со своими возможностями был бы серьезной силой в мире футбола.

Портал Transfermarkt сформировал условный список клубов, которые можно было приобрести за 44 млрд долларов (около 41 млрд евро) вместо Twitter.

Милан до конца этой недели получит новых владельцев – стоимость составит более миллиарда долларов

Теоретически Маск способен собрать под своим крылом 15 представителей топ-чемпионатов. Дороже всего обошлись бы Реал и Барселона – почти по 4,5 млрд евро. Замыкает список Эвертон, который оценивают в 620 млн евро.

Напомним, что Маск является самым богатым человеком в мире по последней версии журнала Forbes. Общее состояние 50-летнего американца оценивают в 243 млрд долларов.

"Неймар був у нас на олівці, ми почали з 15 мільйонів євро, дійшли до 25": правила життя і бізнесу Ріната Ахметова