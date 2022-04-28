Американський підприємець Ілон Маск зі своїми можливостями був би серйозною силою у світі футболу.

Портал Transfermarkt сформував умовний список клубів, які можна було придбати за 44 млрд доларів (близько 41 млрд євро) замість Twitter.

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Теоретично Маск здатен зібрати під своїм крилом 15 представників топ-чемпіонатів. Найдорожче обійшлися б Реал та Барселона – майже по 4,5 млрд євро. Замикає список Евертон, який оцінюють у 620 млн євро.

Нагадаємо, що Маск є найбагатшою людиною у світі за останньою версією журналу Forbes. Загальні статки 50-річного американця оцінюють у 243 млрд доларів.

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