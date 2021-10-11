Одинадцятого жовтня 2021 року виповнилося рівно чверть століття з моменту, коли Рінат Ахметов став президентом донецького Шахтаря. "Футбол 24" зібрав яскраві та символічні цитати із його нечисленних інтерв'ю.

Я не охолов до футболу. Чому не ходжу на стадіон? Тому що пообіцяв уболівальникам Шахтаря. Я дуже болісно пережив від'їзд з Донецька.

Донецьк – це моє місто, яке я любив, люблю і завжди буду любити.

Перед грою у мене завжди була традиція – я приходив на тренування і спілкувався з футболістами, відповідав на ті чи інші запитання. Після гри я приходив і щось коментував.

Я не пропускав у Донецьку жодного матчу. Я і зараз не пропускаю жодного матчу, але тільки біля телевізора.

За кожним тріумфом Шахтаря стоять люди.

Для того, щоб зрозуміти людину, завжди потрібно стати на її місце.

Головне для нас – не просто завойовувати трофеї, а красива, атакувальна гра.

Ім'я Невіо Скали назавжди вписане золотими літерами в історію Шахтаря.

Саме під керівництвом Невіо Шахтар виграв свої перші золоті медалі в чемпіонаті України, і тоді на світі не було щасливіших за нас людей.

Наш чемпіонат хворіє. Я думаю, ви пам'ятаєте, що в 90-ті роки наш чемпіонат теж хворів.

Було б добре, якби Коломойський повернувся. Думаю, ми всі пам'ятаємо, який футбол показував Дніпро, той же Металіст, Шахтар. У той час всі команди були чудові. А Чорноморець, а Карпати?

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Коли у футбол повертатимуться люди, які люблять футбол більше, ніж гроші, які будуть інвестувати у футбол душу і серце, вкладати душу і серце, значить якість футболу і чемпіонату буде рости.

Що я побажав Ігорю Суркісу? Що я можу йому побажати? Я можу йому побажати, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли.

Щоб рухатися вперед, до Європи, потрібно, аби наше суддівство відповідало найкращим європейським стандартам. Для цього, по-моєму, необхідні три складові: незалежність, професіоналізм і чесність.

Суддям можу порадити: у минулому я професійний боксер, нехай вони мають на увазі, якщо я зайду – буде погано. Тому, сподіваюся, до цього справа не дійде. Буду намагатися контролювати свої емоції, але раптом вони мене виведуть, я ж не можу сказати, як я буду себе поводити, якщо буду запальним, проведу я серію чи ні.

Найкращий суддя – час.

Я вважаю, що наші вболівальники – найкращі. І тисячу вибачень за такий сезон. Тисячу вибачень за те, що ми змусили пережити якісь неприємні хвилини, але без поразок не буває перемог.

За час президентства у Шахтарі я завжди дотримувався позиції: якщо команда перемагає, то це заслуга тренера і футболістів, а якщо програє, завжди винен тільки я – президент клубу.

Я дуже довіряю італійським фахівцям – вони найсильніші тактики, найсильніші стратеги, потужні мотиватори та чудові люди.

Бразильські футболісти дуже талановиті і креативні, вони можуть на полі зробити справжній видовищний спектакль. І мені це дуже подобається.

Тоді були три гравці у нас на олівці – ще був Неймар. Йому було 17 років, ми зробили пропозицію Сантосу: почали з 15 мільйонів євро, дійшли до 25. Зрештою, Сантос відмовив.

Те, що Тайсон пішов безкоштовно, – нормально. Футболіст не в рабстві перебуває.

Нехай роблять пропозицію, а ми подивимось, на якій цифрі в нас почнуть здавати нерви. Якщо ми відчуємо, що це цифра, коли ми вже починаємо нервувати, то одразу візьмемо літак і медобслуговування нашим коштом.

Раніше, коли брали футболіста, намагались усіляко його втримати. Але коли я почав робити інакше, став отримувати більше.

Я ніколи у гравців не питав: ви підете в Динамо чи ні?

Луческу в Динамо? Це його вибір. Це його право. Контракт у нього закінчився? Закінчився. Ми новий контракт не запропонували? Не запропонували. Він готовий був залишатись? Готовий був залишатись. Ми обрали дещо інший шлях. Сказати, що я ухвалив тоді неправильне рішення, що менеджмент там, хтось мене збив з пантелику – це взагалі неправильно.

Срна? Я з Даріо практично кожного дня на зв'язку.

Мені здається, що Пятов у Шахтарі навіть довше, ніж я.

Шевченко у футболі – це ім'я, якому ми всі повинні аплодувати стоячи. Як гравцеві, як футбольній особистості.

Із Роберто Де Дзербі розділяємо біль і радість, будуємо Шахтар майбутнього.

Звісно, є бажання виграти європейський трофей. Це непросто. Без Донбас Арени, без свого стадіону про це гучно заявляти... Непросто. Ми все-таки граємо на чужих полях.

Кого хотів би бачити нашим суперником в умовному фіналі ЛЧ? Перш за все, хотілося б, аби у фіналі була команда, яку ми обіграємо.

Я вірю, що на Донбас Арені знов пролунає гімн Ліги чемпіонів.

Найгучніші тріумфи Шахтаря ще попереду.

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