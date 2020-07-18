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Икарди стал главным претендентом на замену Роналду

10:10 33 Читати українською
Икарди стал главным претендентом на замену Роналду
Мауро Икарди / Getty Images

Руководство мадридского Реала вернулось к идее с подписанием лидера Интера Мауро Икарди. Аргентинец может стать заменой Криштиану Роналду на Бернабеу.

Нападающий снова попал в шорт-лист "сливочных", сообщает Marca.

По информации издания, президент Реала Флорентино Перес хочет усилить атакующую линию команды Лопетеги. После неудачи с трансфером Неймара мадридцы снова заинтересовались Икарди, который в прошлом сезоне стал лучшим снайпером Серии А. Реал уже пытался подписать его зимой, но тогдашний тренер Зинедин Зидан настоял на сохранении в команде Бензема.

Клаусула Икарди составляет 110 млн евро и "галактикос" готовы ее активировать. Интер якобы уже смирился с уходом аргентинца и находится в поисках замены своему лидеру.

В сезоне 2017/18 Мауро Икарди провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 мячей.

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