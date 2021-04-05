Нападающий ПСЖ Мауро Икарди опубликовал пост на своей странице в Инстаграм, который спровоцировал бурную реакцию.

Футболист обнародовал фото со своим домашним любимцем и женой Вандой Икарди, сопроводив его подписью: "Моя собака и моя с*чка". Жена аргентинца отреагировала в комментариях, написав: "Как смешно".

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Instagram признал такой контент неприемлемым и удалил публикацию, после чего Ванда поддержала мужа. "Никогда для такого человека, как Мауро, собака/с*чка не ​​будет оскорблением, потому что он очень любит животных. Некоторые люди такие забавные", – написала жена звезды ПСЖ.

К слову, на странице Ванды Икарди опубликован пост с аналогичными фотографиями с Мауро и собакой, в котором написано: "Влюбись в того, кто смотрит на тебя, как Мауро на свою собаку".

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