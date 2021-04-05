Футболіст оприлюднив фото зі своїм домашнім улюбленцем і дружиною Вандою Ікарді, супроводивши його підписом: "Моя собака і моя с*чка". Дружина аргентинця відреагувала в коментарях, написавши: "Як смішно".

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Instagram визнав такий контент неприйнятним і вилучив публікацію, після чого Ванда підтримала чоловіка. "Ніколи для такої людини, як Мауро, собака/с*чка не буде образою, бо він дуже любить тварин. Деякі люди такі кумедні", – написала дружина зірки ПСЖ.

До слова, на сторінці Ванди Ікарді опублікований пост з аналогічними фотографіями з Мауро і собакою, в якому написано: "Закохайся в того, хто дивиться на тебе, як Мауро на свою собаку".

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