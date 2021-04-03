"Я заслужил пощечину от Ибрагимовича": самый креативный игрок Аталанты троллит Трампа и хочет быть рекордсменом Гиннеса
Полузащитник Аталанты Мартен Де Рон очень креативно ведет свои соцсети. "Футбол 24" собрал самые остроумные выходки партнера Руслана Малиновского.
Какими будут первые ассоциации, если спросить вас об Аталанту? Вряд ли ошибемся, если скажем о Джан Пьеро Гасперини, изгнаннике-капитане Папу Гомесе, крепких аттаканте Дуване Сапате и Луисе Мюриєле. Любители тактики укажут на фирменный прессинг и монструозную атаку, в которой забивают даже защитники. В Украине вспомнят о Руслане Малиновском и с недавних пор – Викторе Коваленко. Однако коллектив в Бергамо очень многогранен. Там с легкостью найдутся неординарные личности. Такие, как Мартен Де Рон. Хавбек отдает всего себя на футбольном поле, но еще ярче зажигает вне его.
Нидерландец перебрался в Италию летом 2015 года, но не смог сразу стать важным исполнителем для Аталанты. Де Рон играл регулярно, но уже через год был в другой команде. Мидлсбро какраз на один сезон поднялся в АПЛ и жаждал усиления. На помощь позвали и нашего героя. Именно здесь о Де Роне впервые заговорили громко, и сделал это не кто-нибудь, а сам Жозе Моуринью. Португалец тогда возглавлял Манчестер Юнайтед и после победы своей команды не жалел комплиментов сопернику: "У "Боро" хорошая команда, крепкая полузащита. Этот парень – Де Рон – феноменален. Скорость его работы феноменальная".
В Аталанту Мартен возвращался уже к Джан Пьеро Гасперини. С тех пор место нидерландца в иерархии команды не подлежит сомнениям. Однако сегодня Де Рон интересен нам благодаря своей активности в соцсетях. В частности в Твиттере. Микроблог у футболиста очень нетипичен. Хавбек Аталанты использует его как место для юмора, троллинга и, прежде всего, самоиронии. Чего стоят только его шутки над Златаном Ибрагимовичем. Швед во время матча Милана и Аталанты (0:3) имел словесный батл с Дуваном Сапатой. "Я забил больше мячей, чем ты провел матчей", – в какой-то момент выпалил звездный форвард.
Аталанта отомстила на поле, забив три "сухих" гола. А Де Рон "добил" Златана в соцсетях. Мартен сделал нарезку с фразой Ибрагимовича и тремя забитыми мячами бергамасков. "Запостил видео и спрятался", – подписал тогда ролик голландец. Недавно в интервью Cronache di Spogliatoio шутника спросили, чего он ожидает от следующей встречи со шведом. Конечно, ответ был остроумным: "Не знаю. Может быть, он даст мне пощечину, но я этого заслуживаю". Если этот случай не убедил вас уже начать фолловить Де Рона в соцсетях, тогда просто продолжайте читать дальше.
Прошлый коронавирусный год для многих стал разочарованием. По мнению Де Рона, если бы у 2020 года было лицо, то оно должно быть именно таким.
Шутки по поводу выражения собственного лица – обычное дело. Подборкой вот таких гримас Мартен отметил десятилетие своей профессиональной карьеры.
Нечто подобное мы видим в заметке после выхода в четвертьфинал прошлогодней Лиги чемпионов. Тогда Аталанта дважды забила Валенсии по четыре гола, а игра на Месталье напоминала сумасшедший триллер. "Думал, что у меня исчезло зрение, но счет действительно 3:4", – написал Де Рон.
Для футболистов сейчас очень важно постить фото после матчей или тренировок. Не всегда на снимках удается выйти в наилучшем ракурсе. Однако, даже это не способно сдержать Де Рона.
Иногда фото не удается получить оперативно. Голландец нашел выход: "Какая победа перед новой курвой (название фанатской трибуны – примечание.)! (У меня ещё нет фотографий, но сегодня у меня запланирован ужин, поэтому нужно кое-что опубликовать сейчас)".
В расположении национальной сборной похожие проблемы. Если не заметил себя на фото, нужно просто присмотреться внимательнее.
Скромности Мартену тоже не занимать. Рекордные 74 очка и 95 голов Аталанты стали для футболиста прекрасной возможностью предложить Книге рекордов Гиннесса свое фото для иллюстрации статьи. Организаторы в долгу не остались.
Очевидно, что такая креативная личность не может оставаться в стороне трендов. Когда Арсенал уволил своего легендарного маскота, Мартен предложил найти ему работу в Аталанте.
И уже классическое "STOP THE COUNT". Только по бергамскому сценарию.
Прощаться с легендами, которые завершают карьеру, тоже нужно уметь. Де Рон делает это со своим уникальным шармом. "Поздравляю с чудесной карьерой. Хотя мы не так много играли друг против друга, я буду дорожить нашими совместными фото", – это обращение к Питеру Краучу, если вы не заметили его на фотографии.
Нет общих фото? Не проблема. "Поздравляю Робина ван Перси. Давайте сфотографируемся во время следующей встречи, чтобы поздравления с днем рождения не было таким же нелепым, как в этот раз".
Надеемся, теперь вам немного понятнее, почему Де Рон стал культовой фигурой для Бергамо. Для жителей города он не просто один из капитанов Аталанты, а больше "свой парень" в любимой команде. Мартен не стесняется показаться неуклюжим или стать объектом для шуток. Напротив, он ищет для этого поводы. К счастью, они возникают регулярно. Даже в день рождения.
Словом, теперь вы знаете, почему стоит уделить внимание соцсетям полузащитника Аталанты. По меньшей мере, вы сможете первыми узнать, что он напишет до и после дебютного матча сборной Нидерландов на Евро-2020. Если забыли, то "Оранье" откроют для себя континентальное первенство 13 июня поединком против национальной команды Украины.
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