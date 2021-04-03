Какими будут первые ассоциации, если спросить вас об Аталанту? Вряд ли ошибемся, если скажем о Джан Пьеро Гасперини, изгнаннике-капитане Папу Гомесе, крепких аттаканте Дуване Сапате и Луисе Мюриєле. Любители тактики укажут на фирменный прессинг и монструозную атаку, в которой забивают даже защитники. В Украине вспомнят о Руслане Малиновском и с недавних пор – Викторе Коваленко. Однако коллектив в Бергамо очень многогранен. Там с легкостью найдутся неординарные личности. Такие, как Мартен Де Рон. Хавбек отдает всего себя на футбольном поле, но еще ярче зажигает вне его.

Нидерландец перебрался в Италию летом 2015 года, но не смог сразу стать важным исполнителем для Аталанты. Де Рон играл регулярно, но уже через год был в другой команде. Мидлсбро какраз на один сезон поднялся в АПЛ и жаждал усиления. На помощь позвали и нашего героя. Именно здесь о Де Роне впервые заговорили громко, и сделал это не кто-нибудь, а сам Жозе Моуринью. Португалец тогда возглавлял Манчестер Юнайтед и после победы своей команды не жалел комплиментов сопернику: "У "Боро" хорошая команда, крепкая полузащита. Этот парень – Де Рон – феноменален. Скорость его работы феноменальная".

В Аталанту Мартен возвращался уже к Джан Пьеро Гасперини. С тех пор место нидерландца в иерархии команды не подлежит сомнениям. Однако сегодня Де Рон интересен нам благодаря своей активности в соцсетях. В частности в Твиттере. Микроблог у футболиста очень нетипичен. Хавбек Аталанты использует его как место для юмора, троллинга и, прежде всего, самоиронии. Чего стоят только его шутки над Златаном Ибрагимовичем. Швед во время матча Милана и Аталанты (0:3) имел словесный батл с Дуваном Сапатой. "Я забил больше мячей, чем ты провел матчей", – в какой-то момент выпалил звездный форвард.

*posts video and hide* pic.twitter.com/2NA4C6tDYG — Marten de Roon (@Dirono) January 25, 2021

Аталанта отомстила на поле, забив три "сухих" гола. А Де Рон "добил" Златана в соцсетях. Мартен сделал нарезку с фразой Ибрагимовича и тремя забитыми мячами бергамасков. "Запостил видео и спрятался", – подписал тогда ролик голландец. Недавно в интервью Cronache di Spogliatoio шутника спросили, чего он ожидает от следующей встречи со шведом. Конечно, ответ был остроумным: "Не знаю. Может быть, он даст мне пощечину, но я этого заслуживаю". Если этот случай не убедил вас уже начать фолловить Де Рона в соцсетях, тогда просто продолжайте читать дальше.

Прошлый коронавирусный год для многих стал разочарованием. По мнению Де Рона, если бы у 2020 года было лицо, то оно должно быть именно таким.

Шутки по поводу выражения собственного лица – обычное дело. Подборкой вот таких гримас Мартен отметил десятилетие своей профессиональной карьеры.

The Decade in Football - Marten de Roon. pic.twitter.com/8jqbwJrby0 — Marten de Roon (@Dirono) December 27, 2019

Нечто подобное мы видим в заметке после выхода в четвертьфинал прошлогодней Лиги чемпионов. Тогда Аталанта дважды забила Валенсии по четыре гола, а игра на Месталье напоминала сумасшедший триллер. "Думал, что у меня исчезло зрение, но счет действительно 3:4", – написал Де Рон.

Thought my eyesight went gone but the score actually said 3-4. Last 8 of the UCL! pic.twitter.com/rta0I2wC9Y — Marten de Roon (@Dirono) March 10, 2020

Для футболистов сейчас очень важно постить фото после матчей или тренировок. Не всегда на снимках удается выйти в наилучшем ракурсе. Однако, даже это не способно сдержать Де Рона.

Иногда фото не удается получить оперативно. Голландец нашел выход: "Какая победа перед новой курвой (название фанатской трибуны – примечание.)! (У меня ещё нет фотографий, но сегодня у меня запланирован ужин, поэтому нужно кое-что опубликовать сейчас)".

What a win in front of the new Curva! (Haven’t got photos yet but since I have a dinner tonight I have to post something now) pic.twitter.com/MGw4ENaBFG — Marten de Roon (@Dirono) October 6, 2019

В расположении национальной сборной похожие проблемы. Если не заметил себя на фото, нужно просто присмотреться внимательнее.

Скромности Мартену тоже не занимать. Рекордные 74 очка и 95 голов Аталанты стали для футболиста прекрасной возможностью предложить Книге рекордов Гиннесса свое фото для иллюстрации статьи. Организаторы в долгу не остались.

Очевидно, что такая креативная личность не может оставаться в стороне трендов. Когда Арсенал уволил своего легендарного маскота, Мартен предложил найти ему работу в Аталанте.

И уже классическое "STOP THE COUNT". Только по бергамскому сценарию.

Прощаться с легендами, которые завершают карьеру, тоже нужно уметь. Де Рон делает это со своим уникальным шармом. "Поздравляю с чудесной карьерой. Хотя мы не так много играли друг против друга, я буду дорожить нашими совместными фото", – это обращение к Питеру Краучу, если вы не заметили его на фотографии.

Congrats on a beautiful career @petercrouch. Though we didn’t play a lot against each other, I’ll cherish our photos together. pic.twitter.com/xj4XwymdF9 — Marten de Roon (@Dirono) July 12, 2019

Нет общих фото? Не проблема. "Поздравляю Робина ван Перси. Давайте сфотографируемся во время следующей встречи, чтобы поздравления с днем рождения не было таким же нелепым, как в этот раз".

Congrats @Persie_Official. Next time I see you let’s take a photo so the birthday greeting isn’t as awkward as this one. pic.twitter.com/RlJ51neJfI — Marten de Roon (@Dirono) August 6, 2019

Надеемся, теперь вам немного понятнее, почему Де Рон стал культовой фигурой для Бергамо. Для жителей города он не просто один из капитанов Аталанты, а больше "свой парень" в любимой команде. Мартен не стесняется показаться неуклюжим или стать объектом для шуток. Напротив, он ищет для этого поводы. К счастью, они возникают регулярно. Даже в день рождения.

Словом, теперь вы знаете, почему стоит уделить внимание соцсетям полузащитника Аталанты. По меньшей мере, вы сможете первыми узнать, что он напишет до и после дебютного матча сборной Нидерландов на Евро-2020. Если забыли, то "Оранье" откроют для себя континентальное первенство 13 июня поединком против национальной команды Украины.

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