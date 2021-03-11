Ванда Нара засветила свои обнаженные формы в зеркале – жена Икарди поддерживает статус секс-символа ПСЖ
Ванда Нара не изменяет своему стилю и продолжает радовать фанатов откровенным контентом.
Любимая Мауро Икарди даже рекламу может сделать сексуальной, что она успешно доказала на примере одного из салонов красоты.
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Ванда Нара опубликовала горячее фото, на котором прикрывает свое тело только полотенцем, но позади в зеркале подписчики могут в очередной раз оценить соблазнительные формы красавицы.
Неплохи дела также и у мужа Ванды – Икарди, в нынешнем сезоне Лиги 1 аргентинец провел 14 матчей, в которых отметился 5-ю голами и тремя ассистами.
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