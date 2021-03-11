Любимая Мауро Икарди даже рекламу может сделать сексуальной, что она успешно доказала на примере одного из салонов красоты.

Джорджина полностью обнажилась для Gucci – любимая Роналду не теряет таланта мотивировать

Ванда Нара опубликовала горячее фото, на котором прикрывает свое тело только полотенцем, но позади в зеркале подписчики могут в очередной раз оценить соблазнительные формы красавицы.

Неплохи дела также и у мужа Ванды – Икарди, в нынешнем сезоне Лиги 1 аргентинец провел 14 матчей, в которых отметился 5-ю голами и тремя ассистами.

Кохана Роналду розповіла все: інтерв'ю Джорджини про сім'ю під прицілом медіа, заздрощі та радість життя у простих речах