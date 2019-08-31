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Икарди подал в суд на Интер – аргентинец требует вернуть его к тренировкам с командой и солидную компенсацию

00:30 19 Читати українською
Икарди подал в суд на Интер – аргентинец требует вернуть его к тренировкам с командой и солидную компенсацию
Мауро Икарди / Reuters

Звездный форвард миланцев не хочет решать проблемы с клубом мирным путем.

Мауро Икарди готовит судебный иск против Интера, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Новый главный тренер "змей" Антонио Конте заявил, что Икарди не входит в его планы и отстранил его от тренировок. Аргентинец занимался с персональным тренером, однако подобное развитие событий его явно не устроило. Нападающий готов судиться с клубом, чтобы вернуть себе право тренироваться со всей командой. Также он требует 1,5 млн евро компенсации за пренебрежительное отношение.

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Напомним, в первом туре Серии А Икарди даже не попал в заявку Интера на матч против Лечче.

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Мауро Икарди Мауро Икарди Интер Интер Италия
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