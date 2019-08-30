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Интер хочет продлить контракт с Икарди и отдать его в аренду – есть новый претендент на нападающего

09:55 79 Читати українською
Интер хочет продлить контракт с Икарди и отдать его в аренду – есть новый претендент на нападающего
Мауро Икарди / Интер

Нападающий Интера Икарди все еще находится в подвешенном состоянии относительно своего будущего.

Интер предлагает аргентинскому нападающему продлить контракт на 1 год, чтобы было проще согласовать аренду с другими клубами, сообщает GianlucadiMarzio.

Икарди отклонил все предложения и хочет остаться в Интере, – агент форварда

Икарди все еще ожидает вариант с Ювентусом, но туринцы не спешат делать официальное предложение. Зато в борьбу за форварда вмешался Монако.

Также к варианту с Икарди вернулись Наполи и Атлетико, которые уже интересовались аргентинцем, но тот не дал им никакого ответа.

Напомним, ранее наставник миланского клуба Антонио Конте заявил, что не рассчитывает на аргентинского форварда в новом сезоне, а сам Мауро был отстранен от тренировок с основной командой.

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