Ікарді подав у суд на Інтер – аргентинець вимагає повернути його до тренувань з командою і солідну компенсацію

Зірковий форвард міланців не хоче вирішувати проблеми з клубом мирним шляхом.

Мауро Ікарді готує судовий позов проти Інтера, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Інтер хоче продовжити контракт з Ікарді та віддати його в оренду – є новий претендент на нападника

Новий головний тренер "змій" Антоніо Конте заявив, що Ікарді не входить в його плани і відсторонив його від тренувань. Аргентинець займався з персональним тренером, однак подібний розвиток подій його явно не влаштував. Нападник готовий судитися з клубом, щоб повернути собі право тренуватися з усією командою. Також він вимагає 1,5 млн євро компенсації за зневажливе ставлення.

Інтер офіційно оголосив про перехід Санчеса

Нагадаємо, у першому турі Серії А Ікарді навіть не потрапив до заявки Інтера на матч проти Лечче.