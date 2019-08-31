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Ікарді подав у суд на Інтер – аргентинець вимагає повернути його до тренувань з командою і солідну компенсацію

00:30 115 Читать на русском
Ікарді подав у суд на Інтер – аргентинець вимагає повернути його до тренувань з командою і солідну компенсацію
Мауро Ікарді / Reuters

Зірковий форвард міланців не хоче вирішувати проблеми з клубом мирним шляхом.

Мауро Ікарді готує судовий позов проти Інтера, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Новий головний тренер "змій" Антоніо Конте заявив, що Ікарді не входить в його плани і відсторонив його від тренувань. Аргентинець займався з персональним тренером, однак подібний розвиток подій його явно не влаштував. Нападник готовий судитися з клубом, щоб повернути собі право тренуватися з усією командою. Також він вимагає 1,5 млн євро компенсації за зневажливе ставлення.

Інтер офіційно оголосив про перехід Санчеса

Нагадаємо, у першому турі Серії А Ікарді навіть не потрапив до заявки Інтера на матч проти Лечче.

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Мауро Ікарді Мауро Ікарді Інтер Інтер Італія
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