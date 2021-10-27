Лондонский Челси открыт для подписания 28-летнего аргентинского нападающего парижан, информирует Goal .

Ванда Нара поставила точку в измене Икарде – пара готовила документы на развод

В последнее время Икарди тесно связывают с уходом из Парка де Пренс. Причина кроется в отсутствии регулярной игровой практики в команде Маурисио Почеттино. Маловероятно, что Мауро до конца отработает контракт, рассчитанный до 2024 года.

Аргентинец, недавно вляпавшийся в скандал с изменой, провел в текущем сезоне 608 минут на футбольном поле и успел отличиться тремя голами. За ПСЖ Мауро Икарди выступает больше года.

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