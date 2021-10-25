"Фотографии, которые я загружала в последние месяцы, показывают, насколько мы хороши и насколько мы счастливы. От того, что произошло, мне было очень больно. Я каждый день просила Мауро о разводе. Когда он понял, что пути назад нет, он сказал мне, что мы не можем так продолжать, и если разлука – единственный способ положить конец такой боли, то мы должны это сделать.

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Мы пошли к адвокату. Через два дня Мауро принял все условия, и мы подписали договор. На следующий день он написал мне письмо, которое мне еще никто никогда не писал: "Я дал тебе все, и у тебя есть все, я надеюсь, ты будешь счастлива, потому что это сделает меня счастливым". И тут я кое-что поняла: имея все, я ничего не имею, если я не с ним.

Я уверена, что этот тяжелый момент, который мы переживаем, укрепит нас как пару и как семью. Важно то, что у нас обоих была возможность положить конец нашей 8-летней истории, но, устав от слез, мы снова свободно выбрали друг друга. Я люблю тебя, Мауро", – написала Ванда в Instagram.

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