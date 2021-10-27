Лондонський Челсі відкритий до підписання 28-річного аргентинського нападника парижан, інформує Goal.

Ванда Нара поставила крапку в зраді Ікарді – пара готувала документи на розлучення

Останнім часом Ікарді тісно пов'язують з відходом з Парк де Пренс. Причина криється у відсутності регулярної ігрової практики в команді Маурісіо Почеттіно. Відтак, малоймовірно, що Мауро до кінця відпрацює контракт, розрахований до 2024 року.

Аргентинець, який нещодавно вляпався у скандал зі зрадою, провів у поточному сезоні 608 хвилин на футбольному полі та встиг відзначитись трьома голами. За ПСЖ Мауро Ікарді виступає більше року.

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