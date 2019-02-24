Икарди может уже не сыграть за Интер в этом сезоне из-за травмы колена

Нападающий Интера Мауро Икарди, возможно, уже не сыграет в футболке "нерадзурри".

Как сообщает Corriere dello Sport, аргентинец скорее всего пропустит остаток сезона из-за травмы колена, которая мешала ему играть последние несколько месяцев.

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После того, как Икарди лишили капитанской повязки в Интере, Мауро решил окончательно покончить с проблемами с коленом. Ожидается, что форвард вскоре "ляжет под нож". Хирургическое вмешательство будет означать, что игрок точно останется вне футбола минимум до лета.

Ранее в клубе сообщили, что травма колена у Икарди, из-за которой он играл на уколах последние несколько месяцев, оказалась несерьезной.

Итальянское издание предполагает, что Икарди уже сыграл свой последний матч за "нерадзурри". Напомним, Мауро может покинуть Интер из-за разногласий с руководством клуба.

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