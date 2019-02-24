toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЛІВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЧЕЛСІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Ікарді може вже не зіграти за Інтер у цьому сезоні через травму коліна

15:12 62 Читать на русском
Ікарді може вже не зіграти за Інтер у цьому сезоні через травму коліна
Мауро Ікарді / EPA

Нападник Інтера Мауро Ікарді, можливо, вже більше не зіграє у футболці "нерадзуррі".

Як повідомляє Corriere dello Sport, аргентинець найімовірніше пропустить залишок сезону через травму коліна, яка заважала йому грати останні кілька місяців.

Спаллетті пояснив, що мусить зробити Ікарді для повернення до складу Інтера

Після того, як Ікарді позбавили капітанської пов'язки у Інтері, Мауро вирішив остаточно покінчити з проблемами із коліном. Очікується, що форвард незабаром "ляже під ніж". Хірургічне втручання буде означати, що гравець точно залишиться поза футболом щонайменше до літа.

Раніше у клубі повідомили, що травма коліна в Ікарді, через яку він грав на уколах останні декілька місяців, виявилася несерйозною.

Італійське видання припускає, що нападник вже зіграв свій останній матч за "нерадзуррі". Нагадаємо, Мауро може покинути Інтер через непорозуміння з керівництвом клубу.

Дружина Ікарді плакала на телебаченні: Маротта подзвонив у прямий ефір, а фанати Інтера зробили жорстоку заяву

Теги
Інтер Інтер Італія Мауро Ікарді Мауро Ікарді
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
хв
Манчестер Юнайтед
16:05
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук