Ікарді може вже не зіграти за Інтер у цьому сезоні через травму коліна

Нападник Інтера Мауро Ікарді, можливо, вже більше не зіграє у футболці "нерадзуррі".

Як повідомляє Corriere dello Sport, аргентинець найімовірніше пропустить залишок сезону через травму коліна, яка заважала йому грати останні кілька місяців.

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Після того, як Ікарді позбавили капітанської пов'язки у Інтері, Мауро вирішив остаточно покінчити з проблемами із коліном. Очікується, що форвард незабаром "ляже під ніж". Хірургічне втручання буде означати, що гравець точно залишиться поза футболом щонайменше до літа.

Раніше у клубі повідомили, що травма коліна в Ікарді, через яку він грав на уколах останні декілька місяців, виявилася несерйозною.

Італійське видання припускає, що нападник вже зіграв свій останній матч за "нерадзуррі". Нагадаємо, Мауро може покинути Інтер через непорозуміння з керівництвом клубу.

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