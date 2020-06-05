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Игуаин травмировался на тренировке Ювентуса – участие в матче с Миланом под вопросом

16:47 9 Читати українською
Игуаин травмировался на тренировке Ювентуса – участие в матче с Миланом под вопросом
Гонсало Игуаин / фото ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Гонсало Игуаин находится в плохой форме после длительного перерыва.

Игуаин не смог завершить вчерашнюю тренировку из-за растяжения мышцы бедра, сообщает официальный твиттер Ювентуса.

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Сроки восстановления форварда пока неизвестны, однако участие Гонсало в ответном матче полуфинала Кубка Италии против Милана под большим вопросом. Добавим, что поединок запланирован на 12 июня.

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Отметим, что в нынешнем сезоне Серии А Игуаин провел 23 матча, в которых отметился 5-ю голами и 4-мя ассистами.

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Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин Ювентус Ювентус Италия
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