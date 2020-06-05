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Ігуаїн травмувався на тренуванні Ювентуса – участь у матчі з Міланом під питанням

16:43 87 Читать на русском
Ігуаїн травмувався на тренуванні Ювентуса – участь у матчі з Міланом під питанням
Гонсало Ігуаїн / фото ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Гонсало Ігуаїн перебуває в поганій формі після тривалої перерви.

Ігуаїн не зміг завершити вчорашнє тренування через розтягнення м'язу стегна, повідомляє офіційний твіттер Ювентуса.

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Терміни відновлення форварда поки невідомі, однак участь Гонсало у матчі-відповіді півфіналу Кубка Італії проти Мілана під великим питанням. Додамо, що поєдинок заплановано на 12 червня.

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Зазначимо, що у нинішньому сезоні Серії А Ігуаїн провів 23 матчі, в яких відзначився 5-ма голами та 4-ма асистами.

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Теги
Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн Ювентус Ювентус Італія
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