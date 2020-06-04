Ювентус хочет попрощаться с Игуаином – Сарри вступился за своего форварда

Форвард Ювентуса Гонсало Игуаин стал причиной недоразумения между наставником Маурицио Сарри и боссами туринцев.

Руководство Ювентуса не пытается скрыть, что намерено избавиться от Гонсало Игуаина, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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В ситуацию вмешался главный тренер Юве Маурицио Сарри, который поставил ультиматум боссам, что вопрос будущего аргентинца не должен подниматься до конца сезона.

Действующий контракт 32-летнего форварда с чемпионом Италии рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне Серии А Игуаин провел 23 матча, в которых отметился 5-ю голами и 4-мя ассистами.

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