toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ДИНАМО КИЕВ КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Ювентус хочет попрощаться с Игуаином – Сарри вступился за своего форварда

15:14 49 Читати українською
Ювентус хочет попрощаться с Игуаином – Сарри вступился за своего форварда
Гонсало Игуаин и Маурицио Сарри / Фото ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Гонсало Игуаин стал причиной недоразумения между наставником Маурицио Сарри и боссами туринцев.

Руководство Ювентуса не пытается скрыть, что намерено избавиться от Гонсало Игуаина, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ювентус повесил ценник на Игуаина, – СМИ

В ситуацию вмешался главный тренер Юве Маурицио Сарри, который поставил ультиматум боссам, что вопрос будущего аргентинца не должен подниматься до конца сезона.

Действующий контракт 32-летнего форварда с чемпионом Италии рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне Серии А Игуаин провел 23 матча, в которых отметился 5-ю голами и 4-мя ассистами.

"З дітьми я стаю справжнім смітником": екс-одноклубник Шевченка шокував горою м'язів – він покинув футбол 8 років тому

blog_ava
Главные новости футбола 3 июня: Динамо нашло замену Михайличенко, украинцев торгуют в Италии, Карпаты на самоизоляции
07:00
1253
Теги
Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин Ювентус Ювентус Италия Маурицио Сарри Маурицио Сарри Трансферы Ювентуса
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
23
час
:
6
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Майнц
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук