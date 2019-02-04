Игуаин сравнил АПЛ с чемпионатом Италии

Нападающий Челси Гонсало Игуаин доволен тем, что имеет возможность выступать в чемпионате Англии.

"Я вижу здесь изменения по сравнению с итальянской лигой, так как здесь защитники идут в борьбу агрессивно, особенно когда мяч у тебя. Разница большая, но у меня хорошее впечатление от английского футбола, и пока я постепенно буду лучше узнавать своих партнеров, и для меня все станет лучше.

Игуаин отметился дебютным голом за Челси – впечатляющая статистика аргентинца под руководством Сарри

Когда я рос, я смотрел матчи многих чемпионатов, но в последнее время всегда показывают очень много АПЛ, поэтому я знал о лиге все до того, как пришел сюда. В Англии играют в очень динамичный футбол, и это замечательно. Стадионы всегда заполнены, потрясающая атмосфера, это очень приятно игрокам.

В то же время ты можешь спокойно идти по улице и заниматься своими делами, будучи расслабленным и спокойным. Не нужно особо беспокоиться, и это важно для игроков, так как это позволяет жить как обычным людям.

Сарри – это тренер, который использует мои лучшие качества. Он знает, как со мной работать, особенно в психологическом плане. Сезон 2015/16 был невероятным, я побил рекорд по количеству голов, это было очень важно. Год был потрясающим для нас обоих, хоть мы и не так долго были вместе.

Игуаин, Мората, Пйонтек и еще 7 самых громких трансферов зимы-2019

Я рад, что мне удалось вновь поработать с ним в топ-клубе с богатой историей и замечательным составом. Я очень рад, что у меня появилась такая возможность, и я хочу вернуться на этот уровень", – цитирует Игуаина London Evening Standard.