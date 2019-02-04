Ігуаїн порівняв АПЛ з чемпіонатом Італії

Нападник Челсі Гонсало Ігуаїн задоволений тим, що має можливість виступати в чемпіонаті Англії.

"Я бачу тут зміни в порівнянні з італійською лігою, тому що тут захисники йдуть в боротьбу агресивніше, особливо коли м'яч у тебе. Різниця велика, але у мене хороше враження від англійського футболу, і поки я поступово буду краще дізнаватися своїх партнерів, і для мене все стане кращим.

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Коли я ріс, я дивився матчі багатьох чемпіонатів, але останнім часом завжди показують дуже багато АПЛ, тому я знав про лігу все до того, як прийшов сюди. В Англії грають у дуже динамічний футбол, і це чудово. Стадіони завжди заповнені, приголомшлива атмосфера, це дуже приємно гравцям.

У той же час ти можеш спокійно йти вулицею і займатися своїми справами, будучи розслабленим і спокійним. Не потрібно особливо турбуватися, і це важливо для гравців, тому що це дозволяє жити як звичайним людям.

Саррі – це тренер, який використовує мої найкращі якості. Він знає, як зі мною працювати, особливо в психологічному плані. Сезон 2015/16 був неймовірним, я побив рекорд за кількістю голів, це було дуже важливо. Рік був приголомшливим для нас обох, хоч ми і не так довго були разом.

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Я радий, що мені вдалося знову попрацювати з ним в топ-клубі з багатою історією і чудовим складом. Я дуже радий, що у мене з'явилася така можливість, і я хочу повернутися на цей рівень", – цитує Ігуаїна London Evening Standard.