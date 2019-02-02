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Игуаин отметился дебютным голом за Челси – впечатляющая статистика аргентинца под руководством Сарри

18:35 161 Читати українською
Игуаин отметился дебютным голом за Челси – впечатляющая статистика аргентинца под руководством Сарри
Гонсало Игуаин / Фото ФК Челси

Новоиспеченный форвард Челси Гонсало Игуаин голами доказывает, что ему комфортно играть под руководством Маурицио Сарри.

В матче 25-го тура против Хаддерсфилда Гонсало Игуаин открыл счет своим голам в футболке Челси.

Игуаин достойно ответил критикам после перехода в Челси

Аргентинский форвард мощным ударом протаранил голкипера соперников после паса Н'голо Канте.

Стоит отметить, что под руководством Маурицио Сарри форвард демонстрирует удивительную статистику, забив 37 мячей в 37 матчах, сообщает издание Goal.

Напомним, Гонсало работал вместе с итальянским специалистом в Наполи.

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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия25 турСтэмфорд Бридж (Лондон)

Челси - Хаддерсфилд: Суббота 02 февраля 2019

Челси
Матч окончен
5 : 0
Хаддерсфилд
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Англия Видеоновости Маурицио Сарри Маурицио Сарри Челси - Хаддерсфилд Челси Челси Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин
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