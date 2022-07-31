Легендарный нападающий Реала, Наполи и Ювентуса – Гонсало Игуаин – стал героем дня в МЛС. Аргентинская прима Интера Майами в матче против Цинциннати устроила эпический перформанс, оформив хет-трик еще в первом тайме. Особенно эффектным оказался первый гол, забитый со штрафного.

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Интересно, что в первых 12 матчах чемпионата Гонсало провел всего два гола, а в следующих четырех ему удалось отличиться пять раз. Хет-триков он не забивал в течение четырех с половиной лет. В последний раз это случалось в феврале 2018-го, когда Ювентус уничтожил Сассуоло со счетом 7:0.

Сам матч против Цинциннати оказался не менее эпичным, чем перформанс Игуаина. Встреча завершилась со счетом 4:4, причем Интер был чрезвычайно близок к поражению – от него спас гол Макви, проведенный на 7-й компенсированной минуте.

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