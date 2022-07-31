Легендарний нападник Реала, Наполі та Ювентуса – Гонсало Ігуаїн – став героєм дня в МЛС. Аргентинська прима Інтера Маямі в матчі проти Цинциннаті влаштувала епічний перформанс, оформивши хет-трик ще у першому таймі. Особливо ефектним виявився перший гол, забитий зі штрафного.

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Цікаво, що у перших 12 матчах чемпіонату Гонсало провів всього два голи, а в наступних чотирьох йому вдалося відзначитись п'ять разів. Хет-триків же він не забивав протягом чотирьох з половиною років. Востаннє це траплялось у лютому 2018-го, коли Ювентус знищив Сассуоло з рахунком 7:0.

Сам матч проти Цинциннаті виявився не менш епічним, ніж перформанс Ігуаїна. Зустріч завершилась з рахунком 4:4, причому Інтер був надзвичайно близьким до поразки – від неї врятував гол Макві, проведений аж на 7-й компенсованій хвилині.

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