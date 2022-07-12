Это произошло в поединке молодежных составов Орландо Сити и Интера Майами. На 84-й минуте Ромео Бекхэм сделал счет 3:1 в пользу гостей. Этот счет стал окончательным, а гол 19-летнего англичанина оказался для него первым в профессиональной карьере.

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Он был забит ударом со штрафного – так, как это не раз делал знаменитый отец Ромео. Дэвид Бекхэм уже поздравил сына со знаковым для него моментом, опубликовав видео забитого мяча в Instagram.

"Великолепный штрафной, друг", – не без гордости написал экс-хавбек Манчестер Юнайтед, Реала и сборной Англии.