Сын Бекхэма забил дебютный гол в карьере – видео эффектного штрафного в стиле отца
09:26 - Читати українською
Ромео Бекхэм отличился первым забитым мячом на взрослом уровне.
Это произошло в поединке молодежных составов Орландо Сити и Интера Майами. На 84-й минуте Ромео Бекхэм сделал счет 3:1 в пользу гостей. Этот счет стал окончательным, а гол 19-летнего англичанина оказался для него первым в профессиональной карьере.
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Он был забит ударом со штрафного – так, как это не раз делал знаменитый отец Ромео. Дэвид Бекхэм уже поздравил сына со знаковым для него моментом, опубликовав видео забитого мяча в Instagram.
"Великолепный штрафной, друг", – не без гордости написал экс-хавбек Манчестер Юнайтед, Реала и сборной Англии.
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