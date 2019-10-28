Игуаин не смог превзойти бомбардирский рекорд Шевченко в первых 200 матчах Серии А

Рекорд по количеству забитых голов в первых 200 матчах итальянского первенства по-прежнему принадлежит экс-форварду Милана, а ныне наставнику национальной сборной Украины Андрею Шевченко.

Поединок 9-го тура Серии А между Лечче и Ювентусом стал для форварда туринцев Гонсало Игуаина 200-тем в высшем дивизионе итальянского футбола. За это время аргентинец успел 119 раз отличиться в воротах соперника, сообщает OptaPaolo. Игуаин повторил рекорд бывшего нападающего Ювентуса Давида Трезеге.

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С сезона 1994/95, когда за победу командам стали начали начислять по 3 очка, только один футболист забил в своих первых 200 матчах в Серии А больше голов, нежели туринцы. Экс-форвард Милана Андрей Шевченко сумел записать в свой голевой актив 123 мяча.

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