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Игуаин попал в больницу после брутального столкновения с вратарем Лечче

20:13 88 Читати українською
Игуаин попал в больницу после брутального столкновения с вратарем Лечче
Габриэл "вырубил" Игуаина / Getty Images

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин получил повреждение в матче 9 тура Серии А против Лечче.

56’ Марко Манкозу
 
Пауло Дибала 50’
50’ Пауло Дибала
56’ Марко Манкозу

Под конец встречи 31-летний аргентинец получил удар в голову после столкновения с голкипером хозяев Габриэлем. После получения медицинской помощи Игуаин вернулся на поле и доиграл встречу до конца. Однако после завершения матча он был доставлен в больницу для проведения медицинского обследования, информирует Bleacher Report.

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Напомним, Ювентус не смог обыграть Лечче (1:1) и теперь рискует потерять лидерство в турнирной таблице Серии А. Команду Маурицио Сарри может обогнать миланский Интер, который в этом туре принимает Парму.

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Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин Ювентус Ювентус Италия Лечче - Ювентус
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