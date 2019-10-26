Игуаин попал в больницу после брутального столкновения с вратарем Лечче

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин получил повреждение в матче 9 тура Серии А против Лечче.

Под конец встречи 31-летний аргентинец получил удар в голову после столкновения с голкипером хозяев Габриэлем. После получения медицинской помощи Игуаин вернулся на поле и доиграл встречу до конца. Однако после завершения матча он был доставлен в больницу для проведения медицинского обследования, информирует Bleacher Report.

Сенсационная потеря очков "старой синьоры" в видеообзоре матча Лечче – Ювентус

Напомним, Ювентус не смог обыграть Лечче (1:1) и теперь рискует потерять лидерство в турнирной таблице Серии А. Команду Маурицио Сарри может обогнать миланский Интер, который в этом туре принимает Парму.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років