Рекорд щодо кількості забитих голів у перших 200 матчах італійської першості досі належить екс-форварду Мілана, а нині наставнику національної збірної України Андрію Шевченку.

Поєдинок 9-го туру Серії А між Лечче та Ювентусом став для форварда туринців Гонсало Ігуаїна 200-тим у вищому дивізіоні італійського футболу. За цей час аргентинець встиг 119 разів відзначитись у воротах суперника, повідомляє OptaPaolo. Ігуаїн повторив рекорд колишнього нападника Ювентуса Давіда Трезеге.

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З сезону 1994/95, відколи за перемогу командам почали нараховувати по 3 очки, лише один футболіст забив у своїх перших 200 матчах у Серії А більше голів, ніж туринці. Екс-форвард Мілана Андрій Шевченко зумів записати до свого гольового доробку 123 м’ячі.

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