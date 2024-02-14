Лагерь “тигров” всколыхнул громкий скандал перед полуфиналом Кубка Азии против Иордании, информирует The Sun.

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Некоторые молодые футболисты быстренько завершили ужин и бежали играть в пинг-понг. Это не понравилось капитану Хын Мин Сону, который попросил сесть обратно и дождаться всей команды. Завязалась стычка, а одним из главных "бунтарей" выступил Кан Ин Ли. Сон схватил за воротник хавбека ПСЖ, который моложе его почти на 10 лет (31 против 22). Ли грубо оттолкнул ветерана, и тот вывихнул палец.

Вероятно, раскол команды стал главной причиной бездарного выступления Южной Кореи в полуфинале – поражение 0:2 от Иордании. Ли публично извинился и пообещал в дальнейшем уважать субординацию. Сон вернулся в Тоттенхэм и успел отметиться победным ассистом в игре с Брайтоном.

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