Гравці Тоттенхема і ПСЖ побились перед півфіналом за національну збірну – головна зірка отримав курйозну травму
Збірна Південної Кореї обрала дуже невдалий момент для внутрішніх розбірок.
Табір "тигрів" сколихнув гучний скандал перед півфіналом Кубка Азії проти Йорданії, інформує The Sun.
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Деякі молоді футболісти швиденько завершили вечерю і бігли бавитися в пінг-понг. Це не сподобалося капітану Хин Мін Сону, який попросив сісти назад та дочекатися всієї команди. Зав'язала сутичка, а одним з головних "бунтівників" виступив Кан Ін Лі. Сон схопив за комір хавбека ПСЖ, який молодший за нього майже на 10 років (31 проти 22). Лі грубо відштовхнув ветерана, і той вивихнув палець.
Ймовірно, розкол команди став головною причиною бездарного виступу Південної Кореї у півфіналі – поразка 0:2 від Йорданії. Лі публічно перепросив і пообіцяв надалі поважати субординацію. Сон повернувся до Тоттенхема та встиг відзначитися переможним асистом у грі з Брайтоном.
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