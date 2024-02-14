Табір "тигрів" сколихнув гучний скандал перед півфіналом Кубка Азії проти Йорданії, інформує The Sun.

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Деякі молоді футболісти швиденько завершили вечерю і бігли бавитися в пінг-понг. Це не сподобалося капітану Хин Мін Сону, який попросив сісти назад та дочекатися всієї команди. Зав'язала сутичка, а одним з головних "бунтівників" виступив Кан Ін Лі. Сон схопив за комір хавбека ПСЖ, який молодший за нього майже на 10 років (31 проти 22). Лі грубо відштовхнув ветерана, і той вивихнув палець.

Ймовірно, розкол команди став головною причиною бездарного виступу Південної Кореї у півфіналі – поразка 0:2 від Йорданії. Лі публічно перепросив і пообіцяв надалі поважати субординацію. Сон повернувся до Тоттенхема та встиг відзначитися переможним асистом у грі з Брайтоном.

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