Кубок Азии, финал

Иордания – Катар – 1:3

Голы: Аль-Наимат, 67 – Афиф, 22 (пен), 73 (пен), 90+5 (пен)

Нападающий умудрился не забить с нескольких метров, обокрав вратаря – видео сумасшедшего промаха

Иордания на пути к финалу одолела Южную Корею (2:0), а Катар разобрался с Ираном (3:0). Первый тайм был достаточно равным. Обе команды имели моменты, впрочем, катарцы были острее. На 22 минуте сборная Катара заработала право на пенальти, который прекрасно исполнил Афиф, забив свой шестой гол на турнире.

После перерыва Иордания начала действовать агрессивнее и прижала соперника к своим воротам. Старания иорданцев привели к голу на 67 минуте. Катар не растерялся и провел несколько атак. Забить удалось снова с пенальти. Афиф сам заработал его и сам реализовал, оформив дубль в матче. Таким образом нападающий Катара стал лучшим бомбардиром турнира. Уже в компенсированное время Афиф выходил один на один с голкипером Иордании, который неудачно сыграл, а рефери пришлось снова указывать на 11-метровую отметку. Афиф снова пробил точно.

Катар второй раз подряд завоевал Кубок Азии. В прошлом розыгрыше в 2019 году катарцы в финале переиграли Японию (3:1).

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