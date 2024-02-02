В конце матча “канониры” пропустили гол вследствие неслаженных действий защитников. Зинченко и Уайт прямо на поле начали выяснять отношения на повышенных тонах. Артета ответил на вопрос журналистов несколько странной шуткой и еще раз заверил, что его радует такое поведение подопечных.

"Последние несколько дней они жили в одном доме, делили жен и такое прочее! Хорошо, что теперь они живут вместе. Они лучшие друзья (смеется).

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Возможно, мы имеем разное понимание того, что означает слово драка. Возможно, это был немного горячий, эмоциональный разговор после игры, когда пульс достигает 200 ударов в минуту. Это нормально. Ничего нового.

Я хочу видеть страсть. Я хочу видеть преданность своих игроков. Мне нужны игроки, которые всегда хотят стать лучшими, а для этого мы должны быть требовательными друг к другу. Иначе это Диснейленд.

Я люблю это. Пока это делается с уважением и намерением быть более требовательными как команда, я очень доволен этим. Вы не будете спорить с кем-то, если у вас не очень хорошие отношения. Это происходит потому, что у вас есть доверие и химия с кем-то, чтобы реагировать так же, как он", – заявил Артета на пресс-конференции.

'White and Zinchenko have been in the same house for the last three days sharing wives and everything!' | Mikel Arteta #arsenal #arteta #mikelarteta



Full press conference: https://t.co/grcOnCW69S pic.twitter.com/B2Fn7JJ2EU — BeanymanSports (@BeanymanSports) February 2, 2024

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