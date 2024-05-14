Осасуна очень хотела прервать 5-матчевую безвыигрышную серию. Сделать это в матче против претендента на вылет будто бы было и несложно – что подтвердила 14 минута. Монкайола вывел памплонцев вперед точным ударом со стандарта, попав в дальний нижний. 1:0!

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Этот счет держался до 65-й минуты, а затем Дардер восстановил статус-кво. Хавбек Мальорки попал в левый угол пушечным выстрелом из-за пределов штрафной. 1:1 На этом команды и завершили, что справедливо – у них равенство по ударам и попаданиям в плоскость, одинаково низкая точность передач (75-76%) и показатель ожидаемых голов, который не дотянул до единицы (хотя балеарцы были острее).

Турнирных последствий для Осасуны этот поединок не имел. Они остаются во второй десятке. Мальорка же держится в семи зачетных баллах от зоны вылета – а конкуренты свои матчи в туре еще не сыграли.

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